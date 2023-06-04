السجن المشدد 10 سنوات لعامل هدد سيدة بنشر صورها بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد بمعاقبة عاملا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بدفع بالمصروفات الجنائية لاتهامه بانتهاك حرية الحياة الخاصة بسيدة بدائرة مركز المنشاة بمحافظة سوهاج، صدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين هاني صبحى ضحا، وأحمد أحمد الجندي بأمانة سر طه حسين، وماجد أمين.

تفاصيل الواقعة وضبط المتهم

ترجع أحداث الواقعة ليونيو من العام الماضي 2022، عندما وجهت النيابة بمحافظة سوهاج العامة للمتهم المدعو«م،ح» تهمة تهديد المجني عليها «ص.ع» و،«م.ش» بإفشاء أمور خادشة بشرف الأولى ونشر صور جنسية لها وكان ذلك التهديد مصحوبا بطلب مبالغ مالية حددها عبر الرسائل النصية بتطبيق التواصل الاجتماعي الواتساب.

وقد وضح بيان الإحالة أن المتهم تعمد إزعاج المجني عليها وإساءة استعماله وسائل الاتصالات واعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهما حيث أرسل للثاني صور جنسية خاصة بالأولى بدون رضائهما وموافقتهما منتهكا بذلك خصوصيتهما مع استخدامه موقعا على شبكة معلوماتية يهدف لارتكاب جريمة جنائية وأخلاقية، وقد تم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم بالواقعة.