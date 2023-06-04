«الجيش العراقي» لـ«القاهرة الإخبارية»: الضربات المتوالية أضعفت منظومة «داعش» القيادية

أكد اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة بالجيش العراقي، أن المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» ضد تنظيم داعش الإرهابي تستهدف مجابهة عناصر التنظيم واستهداف مواقعهم بشكل رئيسي وتتم في 3 مواقع، وبخاصة تلك المنطقة التي تقع بين إقليم كردستان والقوات المركزية العراقية، التي كانت تعتبر من أهم المواقع التي تشهد تواجدًا كبيرًا لعناصر التنظيم الإرهابي، مشددًا على أن الضربات المتتالية أضعفت منظومة تنظيم داعش الإرهابي.

ضربات جوية متوالية نفذتها القوات العراقية

وأضاف «الخفاجي» خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تلك العمليات سبقتها أكثر من ضربة جوية نفذتها القوات الجوية لطيران الجيش العراقي، إذ استندت لمعلومات وتقارير استخباراتية حول مواقع تمركز العناصر الإرهابية، ولفت إلى أنه جرى تصفية 145 إرهابيًا، منذ أن بدأت السنة الحالية وحتى نهاية مايو المنقضي.

تصفية 12 إرهابيًا خلال يومين

وأوضح أن الجيش العراقي نجح في تصفية 12 إرهابيًا في الـ48 ساعة الماضية، متابعًا أن تلك النجاحات مردها إلى دقة المعلومات الاستخباراتية وضربات الطيران العراقي المستمرة على الأماكن التي يتمركز الإرهابيون فيها، ومن ثم ساهم ذلك الأمر في تحقيق نجاحات كبيرة على المستوى العسكري، في الأشهر المنقضية.