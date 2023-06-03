استقبال دفعة ثانية من حجاج العراق بمنفذ «جديدة عرعر» شمال السعودية

استقبل منفذ «جديدة عرعر» البري بمنطقة الحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الدفعة الثانية من حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق، وسط خدمات من التسهيلات الجمركية والصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة لهم.

تسهيلات للحجاج بمنفذ «جديدة عرعر»

وأعرب عدد من الحجاج العراقيين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، عن شكرهم وامتنانهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، على الرعاية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ «جديدة عرعر» البري في شمال المملكة.

خدمات منفذ «جديدة عرعر» على مدار الساعة

يُذكر أن مرافق الخدمات بمنفذ «جديدة عرعر» البري، في شمال المملكة العربية السعودية، تعمل على مدار الساعة، خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذ استعدت الجهات المعنية منذ وقت مبكر، ونفذت الخطط المعدة لها بشكل دقيق.