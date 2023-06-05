تحرير 1983 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت نحو 1983 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

رفع السيارات المتروكة بالشوارع

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 492 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 37 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة».