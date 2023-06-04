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تحرير 2116 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
11:25 ص | الأحد 04 يونيو 2023
صورة أرشيفية - المرور

صورة أرشيفية - المرور

حررت حملات الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا من المخالفات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

537 مخالفة لقائدي الدراجات النارية 

وضبطت الحملات 537 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 44 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتحرير 2116 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة. 

عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

أما عن عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني وفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة». 

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان