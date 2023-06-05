وفد مصر يشارك في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي الدورة 111

شارك وفد مصر برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، في الجلسة الافتتاحية لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي، اليوم، والذي تنظمه منظمة العمل الدولية، والمنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري، بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة، من 187 دولة حول العالم.

تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية

وحضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، ومن المقرر أن يُلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة مصر أمام المؤتمر يوم الاربعاء المقبل، لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج منظمة العمل الدولي في هذا المؤتمر اسم مصر على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء في ملف العمل.

بدأت الجلسة الافتتاحية بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر وهنري كوينت من النرويج، وأهور أوان من باكستان نوابا للرئيس.

كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال، واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان، وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو كلمة بشأن تقريره المعروض على المؤتمر عن «النهوض بالعدالة الاجتماعية»، والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم، ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية.

التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم

وتحدث المدير العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم، وقال إنّ هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من أفريقيا، وأن 160 مليون طفل عامل، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية، داعيا إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل، وناشد بلدان العالم، توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق.

وعرض رئيس المؤتمر القطري، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد، خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل، ومناقشات بشأن حماية العمال وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية، وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني، وحماية العمال غير المنتظمين، كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل، وكذلك رئيس فريق العمال، وأكدا أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل.

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول أعمال يتضمن مناقشة بنود أساسية بينها «مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع».

وحضر وفد مصر الثلاثي برئاسة الوزير حسن شحاتة الجلسة الافتتاحية، وضم أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي، وهلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، كما شارك من اتحاد الصناعات المهندس هاني محمود، ود. خالد عبد العظيم، ود. سيد تركي، ومحمد عاطف، ورشا مجدي.

الفيومي وجبران والبدوي يمثلون الغرف التجارية واتحاد العمال

وضم الوفد أعضاء من الغرف التجارية «محمد عطية الفيومي، ومحمد طلعت»، ومن اتحاد العمال «محمد جبران، وخالد عيش، ومجدي البدوي، وعادل عبدالفضيل، وسولاف درويش، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدي، وهشام فؤاد، ومحمد عبد ربه، وعايدة محي الدين، وعبدالرحمن عبدالغني، وسامي رزق، وكارولين سمير، ومحمد أبو العباس نوفل».