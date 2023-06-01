وزارة العمل تعلن نقل موظفيها بالكامل إلى المقر الجديد بالعاصمة الإدارية (صور)

أعلنت وزارة العمل، أن موظفيها بالإدارات المركزية والإدارات العامة والتابعة لديوان الوزارة، انتقلوا اليوم، إلى المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، في أول أيام العمل بالطاقة الكاملة، ضمن خطة انتقال الوزارات للحي الحكومي.

جاهزية مكاتب الموظفين بمقر وزارة العمل في العاصمة الإدارية

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اللجنة المختصة بمتابعة إجراءات الانتقال الكامل للعاصمة، أعلنت جاهزية مكاتب الموظفين، ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الاجتماعات، ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية، والمربوط إلكترونيا بإدارات الموارد البشرية والحسابات، فضلًا عن استلام وتشغيل أجهزة الحاسب الآلي لكل الموظفين المنتقلين، في إطار تنفيذ خطة التحول الرقمي لكل أعمال الوزارة والخدمات المقدمة إلكترونيًا للمواطنين.

استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات بمقر وزارة العمل

وأضافت أنه جار استكمال عمليات الربط الإلكتروني بمنظومة المعلومات الخاصة بكل أعمال وزارة العمل والمديريات والمكاتب التابعة لها بالمحافظات، للمقر الجديد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتسهيل أداء المهام الموكلة لكل العاملين والإدارات وضمان سير العمل على أكمل وجه، واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون توقف، وكذلك أعمال التفتيش الميداني وتوفير فرص العمل وكل الخدمات التي تقدمها الوزارة.