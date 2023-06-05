موقف محرج لمسؤول بريطاني بارز بسبب «تغريدة»

هنأ رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريتشارد مور، على موقع التدوينات الصغيرة «تويتر» أحد الحسابات المنتحلة صفة وزير الخارجية التركي الجديد، هاكان فيدان، ما أثار ذلك ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

موقف محرج لرئيس المخابرات البريطانية

وغرد رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني، باللغة التركية، قائلا: «أتمنى لصديقي وزميلي السابق التوفيق في منصبه الجديد كوزير خارجية»، داعيا له بالحظ السعيد، إذ أشار خلال تهنئته إلى حساب غير رسمي لأحد الأشخاص المنتحلة منصب وزير الخارجية التركي.

Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım! @hakanfidan_tr https://t.co/3Jng7GkwVr — Richard Moore (@ChiefMI6) June 4, 2023

ووضع «مور»، نفسه في موقف محرج أمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه لم يتحقق من صحة الحساب قبل الإشارة إليه، تحديدا أن الحساب المنتحل صفة وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، كتب في بيانات الحساب أنه ليس رسميا، وهو حساب من أجل السخرية فقط، مما أثار ذلك تعليقات المتابعين على تويتر بشكل ساخر باللغة الإنجليزية والتركية.

اعتذار رئيس المخابرات على تويتر

وفي السياق ذاته، علق «مور» مرة أخرى قائلا باللغة التركية، «عفوا أنه محرج، ولكن حتى لو كان الحساب منتحل منصب هاكان فيدان وساخرا، فإن أطيب تمنياتي تتحقق»، وذلك عندما تنبه للأمر.