نشرة دولية: حادثان في بريطانيا وأمريكا.. وكوريا الشمالية غاضبة من الانتقادات

شهدت عددًا من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث تنوعت ما بين أمنية وسياسية كان من أهمها إصابة اثنين من رجال الشرطة البريطانية على إثر مقاومة الاعتقال من قبل مراهقين اثنين، شرق «لندن»، فيما أصيب 4 أشخاص جراء حادث إطلاق نار في أوهايو الأمريكية.

وفي بريطانيا، أصيب اثنين من رجال الشرطة، أثناء رفض مراهقين اثنين «16 عاما»، الانصياع لأوامرهما ومقاومتهما رجال الأمن بالأيدي، شرق العاصمة «لندن»، وفقا لمقطع فيديو قصير، أثار موجة جديدة من الجدل في البلاد.

كما ألقت السلطات الأمنية، القبض على امرأة تبلغ «54 عاماً» للاشتباه في كونها مخمورة ومضطربة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي النرويج، عثرت الشرطة على جثة رجل يتطابق وصفه مع إيفيند سبورلاند «22 عاما» لاعب البياثل الذي فقد بمنطقة بالبيرج كامبين في ليلهامر، شمال العاصمة «أوسلو» في 19 مارس الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة «داجبلادت» المحلية.

إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار في أوهايو

وفي الولايات المتحدة، أصيب 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال جراء إطلاق نار في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو الواقعة في منطقة غرب الوسط الأمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

من جهتها، قالت «سي إن إن»، إنَّ المشتبه بهم أطلقوا أكثر من 30 رصاصة في وضح النهار، فيما أشارت الشرطة الأمريكية، إلى العثور على السيارة التي استخدمت في العملية، أمس الأول الخميس، ولكن لم يتم العثور على أي أسلحة بداخلها، فيما لا تزال العناصر الأمنية، تبحث عن المشتبه بهم والدافع وراء الحادثة.

وفي العراق، فككت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية عصابة مكونة من 4 أشخاص بينهم 3 نساء يستغلون الأطفال والنساء في تجارة البشر والتسول وبيع أعضائهم بمساعدة نساء سوريات أيضا.

وفي الولايات المتحدة، أظهر استطلاع للرأي العام، أن معظم الأمريكيين يتوقعون تردي الوضع الاقتصادي وارتفاع نسبة التضخم، وكشف استطلاع مؤسسة «نيموراتور»، أنَّ 78% من السكان يتوقعون تسارع وتائر التضخم، و68% توقعوا تردي الأوضاع الاقتصادية.

الرئيس التونسي: الشعب لن يقبل بالعودة إلى الوراء

وفي تونس، قال الرئيس قيس سعيد، إنَّ الشعب الذي انتفض وثار من أجل الحرية والكرامة الوطنية لن يقبل أبدا بالعودة إلى الوراء، مجددا خلال استقباله وزير الخارجية والهجرة التأكيد على أن لبلاده تاريخ أثرى بكثير من عديد الدول الأخرى في مجال الحقوق والحريات، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكّد الرئيس التونسي، تمسك تونس بسيادتها وعلى ثوابت سياستها الخارجية، مضيفًا أنَّ بلاده قادرة على أن تعطي دروسا لا أن تتلقى دروسا من أي جهة كانت.

وفي نيويورك، قال الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ألقاها نيابة عنه مدير مكتب الأمم المتحدة إيرل كورتني راتري، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» على وشك الانهيار المالي، داعيا في كلمته خلال اجتماع لجنة الجمعية العامة المخصصة لإعلان التبرعات للوكالة، الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها وتحمل المسؤولية.

وأشار جوتيريش، إلى أنَّ عدد من كبار المانحين وأكثرهم موثوقية لوكالة «أونروا»، أعلنوا مؤخرا بأنهم قد يخفضون مساهماتهم، مضيفا أنَّ الوكالة تعمل بعجز يقارب 75 مليون دولار، موضحًا في كلمته أنَّ الأمر هذا مقلق للغاية.

عبرت السلطات في العاصمة «بيونج يانج» عن غضبها من انتقاد منظمة «الأمم المتحدة» وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، ‏لها بسبب إطلاقها قمرا صناعيا الأسبوع الماضي، واعتبرت السلطات أن الانتقادات تدخل في شؤونها الداخلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت السلطات في كوريا الشمالية، على لسان المدير العام لإدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية، «جو تشول سو»، أنَّ «بيونج يانج» ستواصل ممارسة حقوقها السيادية، بما فيها إطلاق قمر صناعي للتجسس العسكري، لإظهار أن منظمة الأمم المتحدة لا تنتمي إلى «واشنطن»

دعوة روسية لتقليل التوترات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية

وكان أمينا عاما الأمم المتحدة وحلف«الناتو»، أنطونيو جوتيريش، وينس ستولتنبرج، أدانا في وقت سابق، محالوة إطلاق كوريا الشمالية، قمر صناعي للاستطلاع، ووصفا الإطلاق بانتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي.

بدورها، دعت روسيا، «واشنطن» إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل التوترات مع «بيونج يانج»، واستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وفقًا لما ذكرته البعثة الروسية لدى المنظمة، خلال اجتماع لـ«مجلس الأمن الدولي».

أرسلت مركبة فضائية أوروبية تدور حول المريخ أول بث مباشر من الكوكب الأحمر إلى الأرض بمناسبة الذكرى العشرين لإطلاقها، لكن الأمطار في إسبانيا كانت تؤثر على البث في بعض الأحيان.

وقامت وكالة الفضاء الأوروبية بالبث المباشر، يوم الجمعة، من المركبة «مارس إكسبريس».

واستغرق الأمر ما يقرب من 17 دقيقة حتى تصل كل صورة إلى الأرض، من على بعد 200 مليون ميل تقريبا، ودقيقة أخرى للوصول إلى المحطات الأرضية.

وتعطل الإرسال في بعض الأحيان بسبب الطقس في إسبانيا، موطن الهوائي المسؤول عن تلقي البث.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن البث المباشر من أماكن بعيدة هكذا يعد أمرا نادرا.