كيف تتأكد من دخول مرحلة الاستعلام لشقق الإسكان؟.. السر في الرقم

يترقب المتقدمون للحصول على شقق في الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي الدخول في مرحلة الاستعلام المؤهلة لاستلام الوحدات السكنية التي تم تخصيصها لهم، بعد أن أعلنت وزارة الإسكان عن بدء تسليم وحدات هذا الإعلان في شهر يونيو الجاري، على أن يتم الانتهاء من تسليم جميع الوحدات شهر يونيو من العام المقبل، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة الموقف الخاص بهم من استلام الشقق حسب الأولوية.

وبالرغم من بدء مرحلة الاستعلام في عدد من المناطق من الإعلان الرابع عشر، إلا أن هناك مناطق أخرى لم يبدأ الاستعلام بها بعد، وهناك عدة طرق تمكن المتقدم للحصول على وحدة سكنية في هذا الإعلان أن يتأكد من دخوله مرحلة الاستعلام، والتي جاءت كالتالي:

1- موقع وزارة الإسكان

هناك عدة خطوات يجب اتباعها على موقع وزارة الإسكان للتأكد من دخول مرحلة الاستعلام، وتتمثل في الآتي:

- يقوم الراغب في الاستعلام بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- تظهر الصفحة الرئيسية الخاصة بموقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

- ثم يضغط الراغب في الاستعلام على الأيقونة الخاصة بـ«الاستعلام عن حالة الطلب».

- وبعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة بالاستعلام عن حالة طلب وحدات الإسكان الاجتماعي.

- ويقوم الراغب في الاستعلام بكتابة البيانات المطلوبة كافة، مثل الرقم القومي الذي يتكون من عدد 14 رقماً.

- ثم يتم إدخال الرقم السري الخاص بالحساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي.

- ثم يتم إرفاق جميع البيانات الأخرى المطلوبة.

- وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة «تسجيل الدخول».

- وعلى الفور تظهر في النهاية حالة الطلب الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي.

2- الرسائل النصية

خصصت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقما للرسائل النصية التي تساعد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية في الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بهم، عن طريق إرسال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب على الرقم 1124، وعلى الفور يتم إرسال رسالة تفيد المستعلم بحالة الطلب الخاص به.