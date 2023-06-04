9 ضوابط لحجز وحدات «التضامن» و«الإسكان» لأسر ضحايا العمليات الإرهابية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن توفير وحدات سكنية، ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، بنظام التمويل العقاري، على أن يستمر الحجز وتقديم المستندات المطلوبة، يوم الخميس الموافق 15/ 6 /2023.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، ضوابط حجز وحدات «التضامن» و«الإسكان» لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، وفقا لموقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، وكراسة الحجز.

ضوابط حجز وحدات التضامن والإسكان لأسر ضحايا العمليات الإرهابية

1- لا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص - في أي وقت - إجراء أي تعديلات بـالعناصر التالية:

- الواجهات أو المنافع المشتركة أو أي عنصر إنشائي للوحدة.

- الحوائط الداخلية للوحدة إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهة المختصة بشئون التنظيم.

2- سداد العميل لمُقدم جدية الحجز والتقدم لحجز الوحدة السكنية بمثابة إقرار منه.

3- في حالة زيادة عـدد المتقدمين للحاجزين مــن منخفضي الدخــل عـن الوحـدات المتاحة أو زيادة عـدد العملاء مـن متوسـطي الدخـل من ذوي الإعاقـة فقط عـن نسبة (%5) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المُـدنً المعلن عنهـا تكـون الأولويـة طبقـا للترتيب التالـي:

- أولا: المتزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/الأرملـة ويعـول - المطلق/المطلقـة ويعـول)، والأولوية للأصغـر سـنا وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا.

- ثانيا: المتزوج، والأولوية للأصغر سنًا.

- ثالثا: الأعزب، والأولوية للأصغر سنًا.

4- رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن هـو رقم غير نهائي، وقد يتغير إذا ثبت عدم صحة البيانات المقدمة مـن المواطنين الحاجزيـن، بحيـث يلزم على المواطنين خارج الأولوية المذكورة سحب مُقدم جدية الحجز.

5- يتم الاستعلام الأمني عـن المسـتحقين وذلك فيما يخص المُتقدمين على المحافظات الحدوديــة طبقــاً لأولوياتهـم وطبقا للقوانين المُنظمة.

6- التخصيص يتم إلكترونيًا عـن طريـق قرعة عشوائية بالحاسـب الآلي، وذلـك بعـد التأكد مـن انطباق كافـة الشروط المُعلـن عنهـا، وبعـد الاستعلام الائتماني علـى الطلب.

7- يُمكن للمتقدم سحب مبلغ جديـة الحجـز الـذي قام بسـداده بعـد غلق الإعـلان بأسبوع وحتى وقـت مـا قبـل التعاقـد على الوحدة السكنية.

حالة زيادة عدد الحاجزين

8- في حالة زيادة عدد الحاجزين من عملاء متوسطي الدخل فقــط، غيــر مُتضمنين ذوي الإعاقــة، عــن عـدد الوحدات السكنية المتاحة، بعــد خصم الوحدات السـكنية المُخصصة لذوي الإعاقــة بالمراكز/ المُــدن المُعلــن عنهــا، يتم عمل قرعة إلكترونيــة عشوائية لترتيب الحاجزين.

9- يلتزم المنتفع بالوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة باستلام الوحدة السـكنية المخصصـة له خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تسلمه خطاب التسليم من جهة التمويل.