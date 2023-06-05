أستاذ تخطيط عمراني: الدولة تبنت تطوير 360 منطقة غير آمنة منذ 2014

قال الدكتور سعيد حسانين أستاذ التخطيط العمراني، إنّ المناطق الخطرة وغير الآمنة كانت تصل في مصر إلى نحو 360 منطقة، لافتًا إلى أنّ الدولة تبنت منذ 2014 تطوير هذه المناطق في جميع الأساليب الممكنة والمتاحة بحسب حالة كل منطقة.

إقامة تنمية بشرية للمواطن المصرى

وأضاف سعيد حسانين، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أنّ مناطق التجديد العمراني شهدت إزالة بعض المباني والمناطق واستبدالها بإسكان من نوع آخر يكون لائقًا للإنسان المصري، مشيرًا إلى أنّ الدولة تعمل على إقامة تنمية بشرية للمواطن المصري في جميع المناطق وحل المشاكل الخاصة به في هذه المناطق.

المتطلبات الرئيسية للإنسان المصري

وأوضح سعيد حسانين، أنّ هناك مجموعة من المتطلبات الرئيسية للإنسان المصري أهمها السكن، والمرافق وشبكة مياه جيدة، وخدمات ترفيهية وتعليمية وصحية ودينية، لافتا إلى أنّ اكتمال الإسكان مع منظومة الخدمات والمرافق تخلق حياة جديدة جيدة يتوفر فيها عنصر جودة الحياة.