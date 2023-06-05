«التخطيط» تكشف ملامح «خطة المواطن» في بورسعيد.. مشروعات بـ29 مليار جنيه

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة بورسعيد لعام 2022-2023، في إطار الكشف عن خطة المواطن في محافظات الجمهورية كافة، للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2022-2023، ودورها في تحقيق «رؤية مصر 2030».

تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحسب تقرير صادر عن الوزارة، أنّه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030، شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية بجميع المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، لافتة إلى أنّ الخطة حرصت على اتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأضافت السعيد أنّ الخطط التنموية التي تتبناها الدولة، تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وهو أمر لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع «رؤية مصر 2030»، لافتةً إلى أنّ وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة

وفيما يخص خطة المواطن الاستثمارية في محافظة بورسعيد، أوضحت السعيد أنّ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 178، وقيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة في خطة عام 2022-2023 تبلغ 29,4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 64,2% عن خطة العام السابق.

استثمارات بـ19,8 مليار جنيه لقناة السويس

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة بورسعيد بخطة عام 2022-2023، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، توجيه استثمارات بقيمة 19,8 مليار جنيه لقناة السويس بنسبة 67,3%، يليه قطاع الموارد المائية والري بقيمة 5,6 مليار جنيه بنسبة 19%، ويختص قطاع الإسكان 1,3 مليار جنيه بنسبة 5%، والتعليم العالي والبحث العلمي 940 مليون جنيه بنسبة 3%، والصحة 475,7 مليون جنيه بنسبة 2%، والقطاعات الأخرى 1,3 مليار جنيه بنسبة 3,7%.

وأوضح التقرير أنّ أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة بورسعيد في خطة 2022-2023، تتمثل في توجيه نحو 851 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وفي مجال الصحة من المستهدف تنفيذ 12 مشروعا تنمويا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في استكمال إنشاء وتطوير 8 مستشفيات بالمحافظة.