رئيس «إكسبريس» العالمية لـ«مدبولي»: نسعى لزيادة استثماراتنا في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جون بيرسين، الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبريس العالمية، وذلك بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ونور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ إذ جرى استعراض خطط الشركة المستقبلية وفرص الاستثمار الجديدة في السوق المصرية.

ورحّب رئيس الوزراء بمسؤولي شركة DHL في مقر الحكومة الجديد بالعاصمة الإدارية، مُشيدًا بنشاط وأداء الشركة منذ بدء عملياتها في السوق المصرية بقطاع الشحن واللوجستيات عام 1980.

وأعرب مدبولي، عن تطلعه لرؤية المزيد من توسعات DHL إكسبريس في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، هنأ جون بيرسين، الدكتور مصطفى مدبولي على الانتقال للمقر الجديد في العاصمة الإدارية، مبديا إعجابه بالسرعة التي تم بها تشييد المدينة وتنفيذ الانتقال الفعلي للحكومة.

وعن أعمال الشركة في مصر، قال بيرسين: أداؤنا الجيد في بلد ما يعكس أيضا الأداء الجيد للدولة التي نعمل بها على أصعدة التجارة والصادرات، ومدى ترابط هذا البلد مع العالم من حوله، مشيدا بالتطور الذي شهدته مصر في الأعوام الأخيرة.

تحويل مصر إلى مركز رئيسي للشركة في أفريقيا

وأوضح أن هدف الزيارة هو بحث زيادة حجم استثمارات الشركة في السوق المصرية، الذي يقدر حاليا بأكثر من مليار جنيه مصري، في إطار سعي الشركة لتحويل مصر إلى المركز الرئيسي في أفريقيا.

وتابع: «اخترنا القاهرة للمرة الثانية لعقد الاحتفال السنوي لموظفينا في منطقة الشرق الأوسط، ولدينا 200 موظف الآن لحضور الفعالية من منطقة الشرق الأوسط، وفي يوليو سيكون لدينا 250 موظفا من 49 دولة أفريقية، فالقاهرة هي وجهة مفضلة بالنسبة لنا ولموظفينا، لا سيما وأنها تعتبر بوابة التجارة للسوق الأفريقية».

وفي غضون ذلك، شرح وزير التجارة والصناعة الفرص المتاحة أمام شركات الشحن والنقل الجوي لنقل صادرات مصر من الأغذية والفواكه والخضراوات، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع شركة DHL في نقل هذه الصادرات، لا سيما شحنات الخضراوات والفواكه الطازجة إلى أوروبا.

زيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات DHL إلى مصر

من جانبه، أشار نور الدين سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبريس بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى وجود رغبة لدى الشركة لزيادة عدد الرحلات الجوية لطائرات DHL إلى مصر، مشيرا إلى أن لدى الشركة نحو 19 نقطة شحن لتغطية معظم أنحاء الجمهورية.

كما تطرق إلى أن المصريين يمثلون العنصر البشري الرئيس الذي تعتمد عليه الشركة في التوظيف في المنطقة.

وأضاف أن زيارة مسؤولي الشركة، بصحبة موظفي منطقة الشرق الأوسط، تدعم السياحة والأعمال في مصر لأن البلاد لديها العديد من الفرص الواعدة ونحتاج للترويج لهذه الفرص.