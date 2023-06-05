مدبولي يتابع جهود «استغاثات الوزراء»: استجبنا لـ1165 حالة خلال 30 يوما

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال مايو الماضي، من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمّن رئيس الوزراء، دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري، أنّه جرت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1165 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّ الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور 139 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، وإجراء 296 عملية جراحية، وإصدار 46 قرارًا يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 43 قرارًا خاصا بالحالات الطارئة.

وأضاف المصري، أنّ مجهودات اللجنة خلال شهر مايو الماضي تضمنت تنفيذ الإجراءات الطبية لـ65 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ260 حالة، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري، إلى أنّه جرى تنفيذ قوافل طبية الشهر الماضي، بمحافظتي قنا، والإسماعيلية، أجرت الكشف الطبي لنحو 7058 حالة.