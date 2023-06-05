القاهرة تفتح أبوابها لـ«المعرض الطبي الأفريقي»

مشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى فى جلسات لتعزيز القدرات الصحية فى القارة السمراء

على مدار 8 سنوات تمكنت مصر من استعادة دورها ومكانتها فى القارة بجهود دؤوبة ومتواصلة من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان فى مقدمة مساعى مصر للنهوض بالقارة السمراء هو تقديم يد العون والسند للأشقاء فى القارة للارتقاء بالمنظومة الصحية فى عدة دول، وفى ضوء إدراك الدولة المصرية الواسع لأهمية الامتداد الأفريقى لمصر، تنطلق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى «صحة أفريقيا Africa Health ExCon»، تحت رعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة عالمية لأكثر من 315 متحدثاً دولياً من 70 دولة، ضمن أكثر من 1044 متحدثاً. النسخة الثانية للمعرض بشعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، تشهد عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين فى المجال الطبى، كما تتضمن جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة.

شركات كبرى حريصة على المشاركة لاستكشاف فرص الاستثمار بالقارة. وكان للتجربة المصرية فى مجال الصحة تأثير كبير على دول القارة السمراء، من خلال مبادرات مصرية لعلاج مليون أفريقى، وتقديم 30 مليون جرعة تطعيم ضد «كورونا» للأفارقة، ونقل الخبرات المصرية وتدريب الأطباء وحملات تطعيم وقوافل صحية لدول القارة السمراء، حيث أكد مسئولو الصحة بمصر أن هناك استهدافاً لمواجهة تحديات القطاع الصحى بالقارة السمراء، الأمر الذى لقى إشادات عالمية لخبرات مصر الصحية شملت منظمة الصحة العالمية. أفريقيا تلك القارة الكبرى التى تتحمل 40% من العبء المرضى حول العالم، وتشمل 30% من وفيات العالم داخل القارة السمراء، تشهد مؤتمراً طبياً عالمياً فى مصر لوضع حلول ذكية للتحديات الصحية ونقل الخبرات لأبنائها، فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالقارة السمراء.