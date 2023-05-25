ما هو الوباء القادم الذي حذرت منه منظمة الصحة العالمية؟.. «الصحة» تجيب

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، تفاصيل بيان منظمة الصحة العالمية عن استعداد البلاد لدخول وباء جديد، وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المنظمة لم تعنِ دخول البلاد وباء جديد وموجود بالفعل، بل تقصد أن العالم يجب عليه الاستعداد للأوبئة القادمة، خاصة أنها متوقعة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

جائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعد

وتابع المصدر أن جائحة فيروس كورونا لم تنتهِ بعد، وإعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء حالة الطوارئ لا يعنى انتهاء الجائحة، وحديث منظمة الصحة العالمية عن دخول العالم في وباء جديد تم ترجمته بشكل خاطئ، لافتا إلى أن بيان منظمة الصحة العالمية يعني بالاستعداد لوباء جديد الاستفادة من دروس فيروس كورونا.

وأضاف المصدر أن جائحة فيروس كورونا أربكت أقوى الأنظمة الصحية لخطورتها، ولم تكن الأنظمة الصحية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة، لذلك يجب الاستعداد لأي وباء محتمل، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي نشهدها، مؤكدا أن فيروس كورونا ما زال موجودا وعلى المواطنين ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس والمتحورات التي تظهر.

لقاحات كورونا

وأشار إلى أن المتحورات أمر طبيعي للفيروسات وليس فيروس كورونا، موضحا أن الوزارة ما زالت تتوسع في تطعيمات لقاحات كورونا، والتطعيمات ما زالت شرطا أساسيا لدخول الدول على سبيل المثال السفر الى الحج لا بد من الحصول على لقاح كورونا والحصول على شهادة التطعيم، لذلك على المواطنين عدم التكاسل في الحصول على اللقاحات لأنها تعمل على تعزيز الجهاز المناعى للجسم.

مصر تسجل صفر وفيات على مدار أسابيع وشهور متتالية

واستكمل أن مصر تسجل صفر وفيات على مدار أسابيع وشهور متتالية، لافتا إلى أن الإصابات اليومية لا تتعدى علي صوابع اليد الواحدة وأحيانا نسجل صفر إصابات يوميا، مشيرا إلى أن الوباء القادم قد يكون مقاومة المضادات الحيوية والسبب الرئيسي هو الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية.