عاجل.. 4 عقبات تواجه الأهلي قبل «موقعة الحسم» أمام الوداد المغربي

رغم حسم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، نتيجة مواجهة الذهاب أمام الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بثنائية مقابل هدف، خرج اللاعبين وجهازهم الفني والجماهير في حالة من عدم الرضا، معتبرين الفوز في القاهرة كان باهتا، خاصةً بعد استقبال هدف في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

طريق صعب أمام الأهلي

وقبل أيام من «موقعة دونور»، المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، على مركب محمد الخامس، لن يكون طريق الأهلي مفروشا بالورود، من أجل الظفر بلقب الأميرة السمراء من قلب الدار البيضاء.

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