قاعدة «الهدف بهدفين» تهدد الأهلي في نهائي أفريقيا.. وسيناريو وحيد يخدم الوداد

أصبحت قاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج الأرض، حال التعادل في مجموع المباراتين، أحد أكثر الأشياء التي تبحث عنها جماهير النادي الأهلي، بعد نهاية مواجهة الفريق الأحمر ضد الوداد المغربي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بالانتصار بهدفين مقابل هدف، قبل لقاء الإياب المرتقب، المقرر إقامته يوم الأحد المقبل بالدار البيضاء في المغرب.

نتيجة الـ 1-0 تقلق الأهلي أمام الوداد بسبب قواعد «كاف»

وأصبح النادي الأهلي مهددًا بخسارة لقب دوري أبطال أفريقيا، بسبب قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين، وذلك إذا انتهى مجموع المباراتين بالتعادل بين الفريقين، في حالة وحيدة.

وسيتوج فريق الوداد المغربي باللقب، مستفيدًُا من هذه القاعدة، التي تطبقها لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، إذا انتصر بنتيجة 1-0 في مباراة الإياب، ليصبح مجموع المباراتين 2-2، ليتفوق الفريق المغربي على الأهلي، بفضل هدف لاعبه سيف الدين بوهرة، على أرضية استاد القاهرة الدولي في لقاء الذهاب.

موعد مباراة الأهلي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الوداد المغربي، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، بالدار البيضاء في المغرب، يوم الأحد المقبل، الموافق 11 يونيو الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان لقاء الذهاب، قد انتهى بانتصار الأهلي على حساب الوداد، بهدفين مقابل هدف، حيث سجل بيرسي تاو ومحمود كهربا هدفي الفريق الأحمر، بينما أحرز سيف الدين بوهرة هدف الفريق المغربي الوحيد.