رئيس حي الجمرك بالإسكندرية: معارض المنتجات اليدوية تحافظ على الحرف التراثية

قالت المهندسة نهى خليفة رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، إن معرض الحرف التراثية اليدوية، الذي انتهينا من تنظيمه في الحي يأتي في إطار خطة المحافظة لإحياء التراث السكندري القديم، وتنمية هذه الحرف اليدوية، وحمايتها من الاندثار.

الحفاظ على التراث

وأضافت رئيس حي الجمرك، أن هذا النوع من المعارض ندعو خلاله سيدات من سكان الحي والذين يعملون في مجال الصناعات اليدوية، للحفاظ على الهوية لهذا التراث المتميز، والترويج له، لإحيائه مرة أخرى، ما يساهم في توفير فرص عمل للسيدات والفتيات من أبناء الإسكندرية.

هدف معرض الحرف التراثية اليدوية

ووجهت رئيس حي الجمرك، عقب انتهاء المعرض المشاركين بالتجهيز والاعداد بشأن تنظيم سلسلة معارض الحرف اليدوية، خلال الفترة المقبلة خاصة في موسم الصيف في ظل استقبال الإسكندرية ملايين من المصطافين خلال مصيف 2023.