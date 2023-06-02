«تجارية الإسماعيلية»: مد ورش تعليم الحرف اليدوية للسيدات والأطفال

أعلن المهندس أحمد عثمان، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، عن مد ورش تعليم الحرف اليدوية في معرض أهلا رمضان لتعليم وتدريب السيدات والأطفال وفتح أسواق جديدة لهم، ضمن خطط واستراتيجيات الغرفة.

وقال المهندس أحمد عثمان خلال تفقده معرض أهلا رمضان في الاسماعيلية صباح اليوم، إن الغرفة تنفذ حاليا أكبر دورة تدريبية مجانية لتعليم الحرف اليدوية، خلال الإجازة الصيفية لرواد ورائدات الأعمال من الجنسين، باختلاف الفئات العمرية، بالتنسيق مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة برئاسة جيهان فؤاد، مشيرا إلى أن الدورة التدريبية مجانية وتضم 10 حرف يدوية.

الاستغلال الأمثل للأجازة الصيفية

وأضاف أنه تم تدشين الدورة التدريبية بهدف الاستغلال الأمثل للأجازة الصيفية والتشجيع على الابتكار والتعلم وفتح أبواب رزق للمتدربين، مشيرا إلى عقد محاضرات نظرية وعلمية في أماكن ثابتة من خلال جداول معلنة على الصفحات الرسمية للغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية والمجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال.

عثمان: الدورة شارك فيها عدد من الأطفال

والتقى رئيس الغرفة التجارية بمجموعة من المتدربين «البراعم»، وشاركهم تفاعلهم واستمع لشرح بعضهم، موجها الشكر للمتدربات المتطوعات من العارضات بالمعرض، فيما شهدت ورش تعليم الحرف اليدوية بمعرض أهلا رمضان بمحافظة الإسماعيلية إقبالا ملحوظا من مختلف الأعمار السنية منذ الإعلان عنها كنشاط صيفي.

وقالت إيمي موسى، نائب ثان مجلس سيدات الأعمال، إن أولى الورش انطلقت السبت الماضي، حسب جدول تم الإعلان عنه من خلال الصفحات الرسمية، مشيرة إلى أنها تضمنت تعليم الخرز للكبار والصغار، و«جلود» للكبار، وفنون الإكسسوار والكروشيه من سن 10 سنوات، وورشة تريكو وشغل نول تريكو، بالإضافة إلى تنظيم ورش «ميداليات خرز وورش تعليم خرز وباتشروك».

كما تضمنت الفعاليات ورشة ديكوباج من 10 لـ15 عاما، وللكبار من الساعة 6 إلى 7 مساء، بالإضافة إلى السيراميك الفرعوني والجالوري للكبار فقط.