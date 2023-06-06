السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء إسرائيل لمناقشة تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاتصال تناول حادث إطلاق النار الذي شهدته الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت 3 يونيو 2023، الذي أدى إلى وفيات في أفراد تأمين الحدود.

‎وأكد الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أهمية التنسيق بشكل كامل لكشف جميع ملابسات الحادث، واعتزام الجانبين استمرار العمل والتنسيق في سياق العلاقات الثنائية، والسعي لتحقيق السلام العادل والشامل والحفاظ على الاستقرار في المنطقة.