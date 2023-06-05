انتصار السيسي تحتفي بيوم البيئة: علينا الشعور بالمسئولية تجاه ثرواتنا الطبيعية
كتب:
نرمين عفيفي
02:21 م | الإثنين 05 يونيو 2023
السيدة انتصار السيسي
احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية باليوم العالمي للبيئة، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا قالت فيه: «يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية».
وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: «الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة».