انتصار السيسي تحتفي بيوم البيئة: علينا الشعور بالمسئولية تجاه ثرواتنا الطبيعية

احتفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية باليوم العالمي للبيئة، إذ نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، منشورًا قالت فيه: «يحتفل العالم اليوم، بيوم البيئة العالمي، الذي يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التي تدهورت نتيجة التدخل البشري في الحياة الطبيعية والنظم الحيوية».

وأضافت قرينة رئيس الجمهورية: «الأمر الذي يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة».