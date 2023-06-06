شيماء البرديني: أزمة روسيا وأوكرانيا تسببت في أضرار اقتصادية حادة للعالم

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ المبادرة الأفريقية تتحدث طوال الوقت عن ضرورة إحلال السلام في كل الدول التي يحدث بها نزاع، ومصر دورها فاعل في هذه المبادرة، لافتة إلى أنّ الاجتماع الذي جرى عبر الفيديو كونفرانس وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي ورؤساء الدول أعضاء المبادرة، مثل زامبيا وأوغندا وجزر القمر، تطرّق للحديث عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، خاصة وأنّ الأمر تجاوز كونه خلاف بين دولتين أو اختلاف وجهات نظر أو تحرك عسكري، ولكن أصبح هناك أضرار اقتصادية حادة على العالم كله.

آثار الأزمة الروسية الأوكرانية على العالم فاقت آثار جائحة كورونا

وأضافت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، خلال حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة «dmc»، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي والقيادة السياسية تتحدث طوال الوقت بخطاب ثابت وواضح، بشأن أهمية ترك السلاح والخلاف والتحدث سويا، والقانون الدولي هو من يحكم الدول، والخلافات بين الدول حلها أسهل من تشريد الشعوب ومن حالات الحرب والآثار السلبية الصعبة، خاصة وأنّ الأزمة الروسية الأوكرانية تركت آثارا صعبة على العالم كله فاقت آثار جائحة كورونا.

القيادة السياسية تؤدي دور فاعل من خلال المبادرة الأفريقية

وشددت البرديني على أنّ كل شعوب العالم لن تترك ما يحدث في روسيا وأوكرانيا يستمر، فبه ضرر بالغ على الاقتصاد والسلام وفكرة إعلاء القانون، والقانون الدولي موجود لحل النزاعات التي تحدث من هذا القبيل، ولذلك الرئيس السيسي والقيادة السياسية تؤدي دورها سواء باسم مصر أو دورها الفاعل القوي من خلال المبادرة الأفريقية.