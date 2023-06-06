«زيدان»: رعاية الرئيس السيسي للمعرض الطبي الأفريقي ساعد في نجاحه

قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إن المعرض الطبي الأفريقي الأول كانت لرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي له دور كبير في نجاحه، مما كان له عظيم الأثر للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة في المجال الطبي؛ مما سينعكس على رؤية أفريقيا 2063 في المجال الطبي ليكون المعرض والمؤتمر الطبي هو المنبر الذي يتلاقى حوله جميع الخبراء بالرعاية الصحية من جميع دول العالم لتبادل الخبرات وعقد الصفقات والاطلاع على كل ما هو حديث بمجال الرعاية الصحية.

وعرض رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني التجربة المصرية للشراء الموحد، وما أنجزته من التكاليف الصادرة بهذا الشأن، على النحو التالي:

- الحوكمة من خلال رقمنة عمليات الشراء والإمداد وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة.

- تقييم الاحتياجات من خلال التكنولوجيا الطبية.

- الإدارة الأصول من الأجهزة والمعدات الطبية.

- استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة.

- توطين الصناعة.

- مخازن استراتيجية.

- تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي.