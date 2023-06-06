شيماء البرديني: تنظيم الإخوان رسب وفشل في اختبار الثقة بمجهوده الفردي

قالت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، إنّ التاريخ موجود لمن يريد قراءته فيما يخص جماعة الإخوان الإرهابية، لكنّ الناس تجاوزت التاريخ الأسود ومالت نحو أنّ الجماعة الإرهابية قد تكون «دينية»، وهي ليست كذلك بل تنظيما سياسيا.

وأضافت البرديني، خلال حديثها مع الإعلاميتين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على شاشة قناة dmc، أنّ تطور الرؤية قاد المصريين لكشف حقيقة التنظيم الإرهابي، الذي بدأ بصبغة دينية، ثم سياسية، ثم سعى إلى الحكم ووصل إليه، وبجهد فردي سقط ورسب في اختبار الثقة، لافتة إلى أنّ التنظيم الإرهابي استهدف المرأة والقضاء وكأنهما خصمين له.

البرديني: القضاة تكبدو مشقة غير طبيعية في عام حكم الإخوان

وتابعت رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الوطن، أنّ مصر دولة مدنية وبعيدة كل البعد عن الصبغة الدينية، لكنّ مؤسس التنظيم الإرهابي كان يريد قلب الدولة من مدنية إلى دينية، مشددة على أنّ معركة القضاء مع هذا التنظيم كانت واضحة جدا، حيث شهدنا حوادث هي الأولى من نوعها في العالم كله، وكأنّ الدولة تحولت من دولة مؤسسات إلى دولة يحكم مؤسساتها أشخاص بأهواء مختلفة، موضحة أنّ القضاة تكبّدوا مشقة غير طبيعية في العام الذي حكم به الإخوان، حيث أحال 3000 قاضٍ إلى المعاش بعد تغيير القانون.

وأشارت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، إلى أنّ جريدة الوطن تحتفل على مدار شهر كامل يوميا بذكرى الثورة المنقذة وثورة البناء، موضحة أنّ توطين صناعة السيارات يعكس وعي واهتمام بالقدرة المصرية، حيث كان لدينا صناعة سيارات في مصر بغض النظر عن حجمها وتدفقها، وتوطين الصناعة في مصر عبارة عن تمكين على الأصعدة كافة، أهمها فتح بيوت ومصدر للدخل وتشغيل العمال في صناعة يجيدها المصريون.