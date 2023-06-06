رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

توقيع وثيقة إنتاج 10 آلاف ميجاوات كهرباء من طاقة الرياح بحضور مدبولي

كتب:

أسماء زايد
02:15 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومسئولي عدد من الشركات، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب التوقيع.

 

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: دعم ريادة الأعمال يحتاج تحركا عاجلا وسريعا

 رئيس الوزراء يشهد التوقيع على إنشاء 6 مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية

رئيس الوزراء: مصر تستهدف إنشاء بنية أساسية في المواني وضمان استدامتها

رئيس الوزراء: «الدلتا الجديدة» مشروع عملاق وقومي للدولة المصرية
بقلم أسماء زايد