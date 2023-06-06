توقيع وثيقة إنتاج 10 آلاف ميجاوات كهرباء من طاقة الرياح بحضور مدبولي

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، توقيع وثيقة بشأن مشروع إنتاج طاقة كهربائية بقدرة 10 آلاف ميجاوات من طاقة الرياح.

ويأتي ذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومسئولي عدد من الشركات، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي عقب التوقيع.