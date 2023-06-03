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رئيس الوزراء: «الدلتا الجديدة» مشروع عملاق وقومي للدولة المصرية

كتب:

محمود البدوي
03:07 م | السبت 03 يونيو 2023
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّه في العام الماضي بدأت الحكومة في تنفيذ منظومة متكاملة لفصل شبكة صرف الأمطار عن الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية، «عشان نقدر بمجرد نزول الأمطار نقدر نصرفها بصورة سريعة والأهم إننا نبدأ توجيه مياه الأمطار إلى مناطق معينة زي مجموعة من البحيرات والمصارف والترع».

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تلك المياه سيتمّ توجيهها إلى مشروع الدلتا الجديدة وهو مشروع عملاق، «كلنا بنتابعه وعارفين إنه مشروع قومي للدولة المصرية»، موضحًا أنَّ الجزء الذي تم تنفيذه السنة الماضية كان في 3 مناطق تحديدًا وتمثل 12% من الأماكن التي كانت بها كمية من الأمطار التي تُسبب عددًا من المشاكل للمواطنين.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: «بعد ما الحمد لله خلصنا المناطق دي بالكامل، المواطن شعر أنه مفيش أي أي مشكلة، وابتدى بالفعل المواطن يحس بالرضا التام على ما تمّ تنفيذه».

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