«السبكي»: الإصلاح الصحي الشامل أعاد مصر على الخريطة الصحية الدولية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وذلك لزيارة الجناح الخاص بالهيئة في المعرض الطبي.

تقنيات تعزز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي

واستعرض الدكتور أحمد السبكي، خلال الزيارة، قصص نجاح وإنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى تميز جناح الهيئة بتقنيات تعزز دور التكنولوجيا في القطاع الصحي، وأهمها الشاشات الذكية التفاعلية وعروض الهولوجرام والنظارات ثلاثية الأبعاد والدكتور الافتراضي والعمليات الافتراضية بالمنشآت الصحية عبر نظارات الواقع الافتراضي VR.

وثمَّن السبكي، زيارة وزير الصحة والسكان لجناح هيئة الرعاية الصحية وجهوده لاستمرار الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وتابع: «نسعد بتوافد جميع المشاركين لزيارة جناح الهيئة والإطلاع على نجاحاتها في استخدام التكنولوجيا الطبية الحديثة وتقديم خدمة طبية تليق بمصر».

ولفت السبكي، إلى أن إنجازات الإصلاح الصحي الشامل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أعادت مصر على الخريطة الصحية الدولية بما تمتلكه من خبرات هائلة، ومنها المشروعات الصحية العملاقة، وأهمها المبادرات الصحية الرئاسية والتأمين الصحي الشامل.

نموذج متطور للرعاية الصحية

وأثنى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالجناح الخاص بهيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بنجاحاتها وجهودها المتميزة في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية بمعايير عالمية، والتحول الرقمي والتكنولوجي بما ييسر حصول المواطنين على الخدمات.