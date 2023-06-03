شعبة الصيدليات: مشروع التأمين الصحي الشامل بالأقصر معجزة نفخر بها

وجه الدكتور رجائي موريس، رئيس شعبة الصيدليات بالغرف التجارية، والنقيب السابق للصيادلة بالأقصر، وعضو مؤسس باتحاد أمل صيادلة مصر، الدعوة لجميع المصريين لمتابعة المعجزة التى حققها الرئيس عبدالفتاح السيسى في الأقصر، بعد تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل.

مشروع التأمين الصحي الشامل

وأشار «موريس» إلى أن هذا المشروع يحتاج زيارة المصريين، كما يزورون ويشاهدون معابد ومتاحف المليئة بآثار الفراعنة وتاريخهم، وأكد أن هناك جهدا كبيرا مبذولا لإنجاز العمل والانتهاء من منشآت ومستشفيات ووحدات مشروع التأمين الصحي الشامل، ويجب أن نفخر ونتباهى بها في العالم كله، خاصة أنه فاق في إنجازه، ما يقدمه مشروع «أوباما كير» فى الولايات المتحدة بمراحل.

التوسع فى تطبيق المشروع بالمحافظات

وذكر، أن المستشفيات والوحدات الصحية والمراكز العلاجية أصبحت مكتفية تمامًا بعلاجها وأدويتها، لكن مع استمرار التوسع فى تطبيق المشروع في المحافظات الأخرى، سيصبح من الصعب والمكلف جدا أن يتحمل المشروع على عاتقه عبء توفير هذه الكميات من الدواء، ومع تعنت هيئة التأمين الصحى الشامل الخاصة بالتعاقد مع الصيدليات والنسب المجحفة التي تضعها وظروف السداد، سيصبح من المستحيل على أي صيدلية التعاقد مع المشروع.

وقال: لذلك نلتمس من الرئيس إصدار توجهياته لتشكيل لجنة مشتركة من الشعبه العامة لأصحاب الصيدليات والنقابات الفرعية ولجنة الصحة بمجلس النواب، لوضع مواد واضحة بالقانون، تسمح للصيدليات الدخول والمشاركة داخل هذه المنظومة بعيدًا عن تعسف إدارة محددة، للحفاظ على حقوق الصيدلي فى نسبة الربح وضمانات التسديد السريع وضمان حجم طلبات توريد يعوض تكاليف التسجيل والاعتماد وترفع عن كاهل هيئة الرعاية الصحية عبء توفير هذه الاحتياجات الرهيبة من الدواء وتضمن سلامة توزيعه.