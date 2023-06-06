وزير التعليم: نعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماريا اليساندرا، وكارلو كاباي، خبيرا الإنشاءات المعمارية في إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون في ربط المبنى المدرسي بالمجتمع.

أهمية وجود هيئة مسؤولة عن المنشآت التعليمية

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية وجود هيئة مسؤولة عن المنشآت التعليمية، مشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، وجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح بإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وزيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى البعيدة مع مراعاة معايير الجودة.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تعمل على زيادة المعدلات السنوية للأبنية التعليمية؛ لمواجهة الزيادة السكانية.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مباني مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

ومن جانبها، أكدت ماريا اليساندرا، أهمية الربط بين المتطلبات التربوية والمبنى المدرسي، مشيرةً إلى أن المبنى المدرسي يجب أن يحقق الاستدامة، ويتلاءم مع الأغراض البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت خبيرة الإنشاءات المعمارية، خلال اللقاء، عدة تصميمات لأبنية مدرسية تهدف إلى ربط المبنى المدرسي بالمجتمع، واستغلال الفراغات مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق الاستدامة والمساهمة في جذب وتنمية قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشؤون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتور ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الهيئة، والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم، والمهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة، والمهندس محمد جمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الفروع، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عبد الناصر سعد الله مدير عام منطقة الجيزة، والمهندسة رويدا صلاح مدير عام البحوث والدراسات، والمهندسة صفاء حامد مدير عام التصميم المعماري.