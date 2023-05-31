وزير التعليم: «الرئيس قال للمدرسين إنهم أصحاب رسالة مش موظفين»

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص على حضور اختبارات المعلمين الملتحقين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وكان حريصا على الحديث معهم وقال لهم ما نصه: «أنتوا أصحاب رسالة مش موظفين وبتأثروا في الطلبة ورسالتكم سامية ومهنتكم متعبة»، معقبًا: «كان حوار مليئًا بالمشاعر الدافئة مع أولادنا».

حجازي: المعلمون تحدثوا مع الرئيس على الكثير من الأمور

وأضاف «حجازي» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «التاسعة» ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع على الفضائية المصرية الأولي، أن المعلمين الملتحقين بالوزارة تحدثوا مع الرئيس السيسي على ضرورة بناء فصول جديدة بسبب الزيادة السكانية، وهي أبرز النقاط التي تم تناولها، معقبًا: «ده ينم أنهم واعيين، لسه جايين يشتغلوا معانا في التعليم وملمين أن فيه كثافات في بعض الأماكن، ودي واحده من النقاط اللي أثيرت».

وأوضح ان هدف الوزارة إيجاد معلم قادر على التعامل مع التكنولوجيا والتحول الرقمي، حيث بات لدى الوزارة آلية لانتقاء المعلمين دون تدخل من واسطة أو محسوبية، ذلك لأن الاختبارات المتكررة التي مر بها المتقدمين أكد على سعي الوزارة لانتقاء الأجود.

وأكد أن دور المعلم حاليًا اختلف تماما عما كان عليه، حيث أن سياسة الوزارة حاليا هي أن ينتج الطالب للمعلومات وأن يفكر، وذلك بالاعتماد على معلمين قادرين على إحداث هذا مع توجيه الطلاب إلى مصادر التعلم، وهي أوركسترا لعملية التعلم: «عصر حفظ المعلومات انتهى، المعلومات زادت وبقي مستحيل حد يلم بيها، ويجب إنتاج المعرفة والإبداع والموهبة».