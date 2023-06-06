الإمام الأكبر: الأزهر يدعم ترسيخ قيم الأخوة والتعايش والانفتاح الإيجابي على الآخر

استقبل الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، بمشيخة الأزهر، الدكتور قطب مصطفى سانو، الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عضو مجلس حكماء المسلمين؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية

وأكد الإمام الأكبر، انفتاح الأزهر على مختلف المؤسسات الدينية والثقافية حول العالم، ودعم الأزهر لكل الجهود العلمية التي تسهم في تعزيز التعاون الإسلامي، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والانفتاح الإيجابي على الآخر، مشيرا إلى الدور الواجب على علماء الأمة والمجامع الفقهية في مواجهة الأفكار المتطرفة والسلوكيات المنحرفة التي تهدد أمن المجتمعات واستقرارها.

مجمع الفقه الإسلامي الدولي

من جانبه، أعرب الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، عن تشرفه بلقاء الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتقدير مجمع الفقة الاسلامي لما يقوم به من جهود كبيرة علي جميع المستويات العلمية والثقافية، وكذلك جهوده في إرساء قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، ونشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ومجابهة التشدد والتطرف.