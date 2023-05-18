دعاء شيخ الأزهر خلال العمرة.. نسألك ألا تسلط علينا ذنوبنا من لا يخافك

مع اهتمام الكثير من المصريين بتفاصيل زيارة شيخ الأزهر إلى السعودية لتأدية العمرة، نشرت صحيفة صوت الأزهر التابعة للأزهر الشريف نص دعاء شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال العمرة.

نص دعاء شيخ الأزهر خلال العمرة

ونشرت صحيفة صوت الأزهر نص دعاء شيخ الأزهر خلال العمرة، وهو كالتالي: «اللهمَّ يا حنَّان يا منَّان، يا قديم الإحسان، يا رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا أرحم الراحمين، ويا ظهر اللاجئين، ويا جار المستجيرين، يا أمان الخائفين، يا غِياث المستغيثين، يا كاشف الضُّر، ويا دافع البلوى، نسألك اللهم ألا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين، وأن تكشف عنا من الغلاء والبلاء ما نعلم، وما لا نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

موقف مؤثر لشيخ الأزهر خلال العمرة

وبعيد عن دعاء شيخ الأزهر خلال العمرة، فانتشرت صورا كثيرة لشيخ الأزهر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية والتي لاقت إعجابا كبيرا من بين العديد من الرواد، فضلا عن نشر مدير السكرتارية الخاصة للإمام الأكبر شيخ الأزهر، أحمد مصطفى، موقفا مؤثرا لفضيلة الإمام خلال زيارة للسعودية.

ونشر «مصطفى» مساء أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورا لشيخ الأزهر وهو يؤدي الصلاة معلقا عليها بقوله: «الإمام الأكبر يصلي العشاء في ساحة المسجد النبوي الشريف، وسط الناس ودون أي مراسم، وعندما قلت لفضيلته: تفضل حضرتك داخل المسجد فهناك مكان لك، فأجابني: هذا هو مكاني، فأنا أصلي أينما أدركتني الصلاة».