خالد الجندي: وصوا أبناءكم بالأضحية عنكم بعد وفاتكم

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ على الآباء توصية أبنائهم أو ترك وصية تقر برغبتهم في التضحية عنهم، أي ذبح الابن أو الابنة أضحية بنية إهداء ثوابها للوالد أو الوالدة.

الجندي: الأضحية عن الميت بموجب وصية منه «واجبة»

وأضاف «الجندي» خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «DMC»، أنَّه في حالة ترك أحد الوالدين وصية للأبناء بأن يُضحَّى عنهم بعد الوفاة، فهي في هذه الحالة وصية واجبة النفاذ مستشهدًا بالآية القرانية «فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. إنَّ الله سميع عليم».

إلى الآباء.. اتركوا لأبناءكم وصية بالأضحية عنكم

تابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بأنَّ تنفيذ وصية الميت بالأضحية عنه واجبة، قائلاً «الوصية هنا أمانة وأنَّ الله – عز وجل – يعلم إن كنتم ستنفذون وصية الميت أم لا، وأقول لآباءنا.. قل لابنك قبل أن يدركك الوقت إذا كان لديك القدرة لا تنساني في الأضحية كل عام باسمي».

يجوز الأضحية عن الوالدين بدفع قيمة الصك

أوضح «الجندي»، أنَّه تيسيرًا على عموم المسلمين، فإنَّ مجرد دفع قيمة الصك تُجيز الأضحية عن الوالد أو الوالده المتوفاة، وقد تم الاستدلال على إيجاز هذا الأمر بصكوك الهدي الذي يخرجه الحجاج والأمة بغير نكير استقبلت هذا الأمر بالترحاب وبالقبول.

وأشار إلى أنّه يجوز أن يذبح المسلم خروفا أو جملا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، موضحا أنّ الأدلة في ذلك كثيرة: «من يريد التصديق فليصدق، ومن لم يُرِد فهو حر، لكن لا يشغبن على غيره، سيدنا علي بن أبي طالب عليه رضوان الله سبحانه وتعالى فعل ذلك».

وتابع عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بأنّ الله عز وجل قال في كتابه العزيز «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم»، موضحًا: «البعض يقول إن النبي مثله مثل البشر، هذا صحيح لكن بالنسبة لله، لكن بالنسبة لنا فإنه ليس كذلك، الله قال عن النبي في كتابه العزيز قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه».