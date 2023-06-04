كيفية تقسيم الأضحية على المشتركين.. «البحوث الإسلامية» توضح

كيفية تقسيم الأضحية على المشتركين في بقرة؟ سؤال يطرحه البعض بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، وهو ما أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية موضحة أنه لو كان المشتركون ثلاثة يتم تقسيم الأضحية على ثلاثة أثلاث لكل واحد منهم ثلث، كما تقسم الأضحية على المشتركين في بقرة لو كان المشتركون أربعة أجزاء لكل واحد منهم ربع، مشيرة إلى أن الغنم لكل واحد منهم بقدر ما دفعه من مال ونسبة في ثمنها.

كيفية تقسيم الأضحية على المشتركين فى بقرة

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عن سؤال عن كيفية تقسيم الأضحية على المشتركين في بقرة لو كان المشتركون 5، وهل يشترط التساوي في الأضحية أم أنه يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا 5 بالنصف وحده علمًا بأنه يقوم بسداد نصف القيمة المالية للأضحية، قائلة: « لا يشترط التساوي في الأضحية بل يجوز أن ينفرد أحد المشتركين لو كانوا 5 بالنصف وحده».

وتابعت لجنة الفتوى في كيفية تقسيم الأضحية المشتركة: «لكن هذا النصف المتبقى لن يجزأ عن الأربعة الآخرين لأن الأضحية وهى البقرة لا تجزأ إلا عن 7 فقط، فإذا أخذ واحد منهم النصف وحده فإن النصف الباقي لا يجزأ إلا عن 3 فقط وتجزأ الأضحية عن 7 فما أقل لما روي عن جابر بن عبدالله قال: كنا مع رسول الله بالحديبية، البدنة عن 7 والبقرة عن 7».

واستشهدت بما جاء عن محمد بن الحسن صاحب أبى حنيفة، قائلة: «وبهذا نأخذ البدنة والبقرة تجزأ عن سبعة فى الأضحية والهدى متفرقين كانوا أو مجتمعين من أهل بيت واحد أو غيره، وهو قول أبو حنيفة والعامة من فقهائنا».