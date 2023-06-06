«الوطن» ترصد بالأرقام إنجازات بالجملة في قطاع الصناعة خلال 10 سنوات: «صنع في مصر».. واقع 30 يونيو

حققت مصر طوال السنوات العشر الماضية وبالتحديد منذ ثورة 30 يونيو، العديد من الإنجازات الاقتصادية فى قطاع الصناعة، ودعمت بقوة خلق مجتمع صناعى قوى، يمكن الاستعاضة به عن فاتورة الاستيراد باهظة الكلفة، ودفع منتجات مصر إلى الأسواق العالمية، والعمل على تحقيق مبدأ الوفرة فى المعروض بالسوق المحلية، وبالتالى توفير السعر المناسب فى سوق تنافسية واسعة تحظى باستهلاك شره.

عشرات المدن الصناعية ومئات المجمعات، آلاف المشروعات الصغيرة ومئات الآلاف من العمالة الفنية الماهرة، فرص عمل ونمو مشهود، ومعدلات تصنيع قياسية، حرصت فيها القيادة السياسية على توطين التصنيع، والارتقاء بشعار «صنع فى مصر»، واستعادة الريادة فى العديد من الصناعات وإعادة إحياء أخرى، وليس أدل على ذلك من صناعة الغزل والنسيج وإحياء قطاع الأعمال العام.