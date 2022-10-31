أستاذ اقتصاد: مبادرة «ابدأ» تركز على قطاع الصناعة لتحقيق التنمية المستهدفة

قال الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، إنّ جلسات ومناقشات المؤتمر الاقتصادي لمدة 3 أيام أسفرت عن توصيات تأخذ حيز التطبيق بشكل فعال وسريع، لأنه إذا تم التوصل إلى نتائج وتوصيات لم تُفعل بشكل كامل فكأن شيء لم يكن، مشيرًا إلى أن ما أوصى به الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تطبيق تلك التوصيات بشكل سريع وفعال.

قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية لأي دولة

وأضاف «عبدالعظيم»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح» مع المذيعة منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن إطلاق مبادرة «ابدأ» التي تتعلق بـ 64 صناعة مختلفة، فضلًا عن المعرض الخاص بالصناعات يؤكد تركيز واهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة الذي يمثل قاطرة التنمية لأي دولة.

وتابع، أن الاهتمام بقطاع الصناعة يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى عدة مزايا وفوائد له، حيث أن توطين الصناعة المصرية بمعنى إحلال المنتجات المحلية محل غيرها من الأجنبية يوفر فاتورة الاستيراد، إلى جانب خلق أكثر 150 ألف فرصة عمل على مدار 4 سنوات، وتحسين المستوى المعيشي للأسرة، فضلًا عن الرُقي بجودة المنتج المصري بسبب زيادة تنافسيته بالأسواق المحلية والأجنبية، ويأتي ذلك من خلال توطين الصناعة المصرية بما لها من مميزات عديدة والكفاءات البشرية الموجودة.

الدولة تعمل على استرجاع الثقة في المنتج المصري

وأشار أستاذ الاقتصاد، إلى ضرورة العمل على استرجاع الثقة في المنتج المصري من خلال تحسين الجودة واستخدام خامات جيدة، علاوة على تحسين الشكل النهائي له، مؤكدًا أن الدولة تتبنى وتركز على تلك النقطة، لذلك تم إنشاء معامل خاصة لمراقبة جودة المنتج المصري.