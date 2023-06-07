سجل الوطن| «كتاب الخطايا» يفضح حكم الإخوان.. ماذا حدث في 13 يونيو 2013؟

الطريق إلى الوطن وثورة 30 يونيو، مهّدته المليونيات الرافضة لحكم تنظيم الإخوان الإرهابي، وأبرزتها «جريدة الوطن» في مانشيتات يومية، اخترقت فيها حواجز التنظيم وأخرجت الوثائق والحقائق، وهو ما نستعرضه في سلسلة «سجل الوطن» ومن بينها مانشيت 13 يونيو 2013، والذي رصد «27 إخفاقًا لـ مرسي في سنة أولى حكم» وما ترتب عليها، إلى جانب ما حدث بين المتظاهرين وتنظيم الإخوان على مدار شهر كامل دون توقف.

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«الرعب يضرب الإخوان بعد موقعة المُغير»، ذلك العنوان الرئيسي الذي أفردته «الوطن» بعد مطالبات شباب التنظيم بالحماية من مكتب الإرشاد حال نزول الشارع في 30 يونيو، وذلك بعد إصابة أحمد المغير، الي كان معروف إعلاميًا بـ«رجل خيرت الشاطر»، نائب مرشد تنظيم الإخوان، في معركة المثقفين وأنصار الإخوان في محيط وزارة الثقافة.

معركة المثقفين وضرب «المغير» تثير قلق تنظيم الإخوان قبل 30 يونيو

حادث ضرب «المغير» اعتبره تنظيم الإخوان ذريعة تؤكد أنّ بشائر 30 يونيو لا تدل على خير، حسب وصف وليد خطاب، عضو اللجنة الإعلامية للإخوان بالمقطم حينها، وعليه اجتمع مكتب الإرشاد لبحث مواجهة تحركات حركة تمرد.

وانفردت «الوطن» في نفس العدد بنشر الرسالة التي تحولت إلى «كتاب الخطايا» للرد على «إنجازات مرسي»، راصدة «27 إخفاقًا في عام.. حكم مرسي يتحدث عن نفسه»، وهو كتاب أعدّه الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، والكاتب أسامة هيكل واللواء لطفي مصطفى وزير الطيران الأسبق، وكانت فكرة الكتاب في الأصل «رسالة» موجهّة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي يواجهونه فيها بإخطائه وينتقدون سياسته، علّه يستمع أو يرجع عن طريق سار فيه.

«كتاب الخطايا» وثيقة للتاريخ على فشل تنظيم الإخوان

وفكر الثلاثة في رصد تلك الأخطاء في كتاب لتوثيقها للتاريخ من جانب، وللرد على كتاب واهم أصدره الإخوان على نفقة الدولة عنونوه باسم «إنجازات الرئيس» من جانب آخر، وأخيرًا لدعم حركة تمرد التي تطالب بإسقاط الشرعية عن الرئيس الحالي بسبب ما تسبب فيه من كوارث، ولعلمهم بأنّ الرسالة لنم تصله فكان العمل على الكتاب الذي نشرت «الوطن» حينها، أجزاء منه قبل نشره، ليكن وثيقة للتاريخ على فشل تلك الجماعة في تحقيق أهم أساس للإصلاح وهو التوافق بين جموع المصريين.