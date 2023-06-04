الطريق إلى الوطن.. «30 يونيو» ثورة إنقاذ مصر (ملف خاص)

تواصل «الوطن» نشر شهادات ثورة 30 يونيو، تحت عنوان «الطريق إلى الوطن»، في الذكرى العاشرة للثورة المصرية التي أنهت حكم الجماعة الإرهابية بعد عام أسود وحيد.

وتتنوع شهادات ثورة 30 يونيو المنشورة فى «الوطن» عبر سلسلة من الحلقات المتتالية، بدأتها مطلع يونيو الحالى، وتواصل نشرها على مدار الشهر، وتضم عدداً من الشخصيات العامة المتخصصين فى مجالات مختلفة، والذين يعبرون عن تيارات سياسية عديدة، من بينهم الشباب ورؤساء الأحزاب والسياسيون والمفكرون والمثقفون والإعلاميون والقضاة وقيادات نسائية ورجال دين إسلامى وقبطى.

ويظهر من خلال شهادات 30 يونيو كيف كانت الجماعة الإرهابية تقف على الجانب الآخر من الجميع، وتعادى كل الأطراف دون استثناء، وانقلبت على كل وعودها الوهمية التى روَّجتها قبل الوصول إلى الحكم، وسعت لإعلاء مشروعها الطائفى على حساب المصالح الوطنية، كما تكشف الشهادات أيضاً أخطاء وانتهاكات الإخوان خلال فترة حكمهم من يونيو 2012 إلى يونيو 2013، كما تتعرض الشهادات إلى مكاسب ثورة 30 يونيو وأهم الإنجازات التى تحققت خلال عشر سنوات.