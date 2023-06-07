«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان قضايا شمال أفريقيا

أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد اليوم جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا، ويعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتناول المباحثات بين الرئيس ونظيرة الأنجولي، القضايا المتعلق بالمستوى الإقليمي والدولي والقضايا المطروحة التي لها علاقة بالشمال الأفريقي وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى.