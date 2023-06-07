«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان قضايا شمال أفريقيا
كتب:
محمد متولي
01:22 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
صور أرشيفية لوصول الرئيس السيسي
أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد اليوم جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا، ويعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتتناول المباحثات بين الرئيس ونظيرة الأنجولي، القضايا المتعلق بالمستوى الإقليمي والدولي والقضايا المطروحة التي لها علاقة بالشمال الأفريقي وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى.