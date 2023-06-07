رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«إكسترا نيوز»: الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان قضايا شمال أفريقيا

كتب:

محمد متولي
01:22 م | الأربعاء 07 يونيو 2023
صور أرشيفية لوصول الرئيس السيسي

صور أرشيفية لوصول الرئيس السيسي

أفادت فضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل عنها قبل قليل، بأنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي سيعقد اليوم جلسة مغلقة مع رئيس أنجولا، ويعقبها مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين لتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتناول المباحثات بين الرئيس ونظيرة الأنجولي، القضايا المتعلق بالمستوى الإقليمي والدولي والقضايا المطروحة التي لها علاقة بالشمال الأفريقي وغيرها من بؤر النزاعات الأخرى.

 

اقرأ المزيد:

عاجل.. الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره الأنجولي

أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية متنوعة

طالبة نيجيرية بجامعة النهضة تشكر الرئيس السيسي في المؤتمر الطبي الإفريقي

بث مباشر.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية في المعرض الطبي الأفريقي الثاني
بقلم محمد متولي