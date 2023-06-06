أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية متنوعة

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، وحديثه عن زيادة التعداد السكاني في مصر، وتأثيرها على القطاع الطبي والصحي في مصر.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن دور الدولة يتمثل في توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين، كما أن القطاع الصحي يعاني من العديد من المشكلات مثل باقي القطاعات.

الدولة تولي اهتماما كبيرا لملفي التعليم والصحة

وأضاف الإعلامي، أن الموارد محدودة، والإنفاق كبير للغاية، وجميع القطاعات تحتاج إلى رأس مال كبير، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لملفي التعليم والصحة.

العلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدا كبيرا

وتابع أن الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية في جميع التخصصات الطبية؛ للقضاء على الأمراض السارية، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدا كبيرا خلال الفترة الحالية.