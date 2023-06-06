رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أحمد موسى: الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية متنوعة

كتب:

شريف سليمان
10:43 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023
الإعلامي أحمد موسى

الإعلامي أحمد موسى

استعرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الطبي الأفريقي الثاني، وحديثه عن زيادة التعداد السكاني في مصر، وتأثيرها على القطاع الطبي والصحي في مصر.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن دور الدولة يتمثل في توفير جميع الخدمات الطبية للمواطنين، كما أن القطاع الصحي يعاني من العديد من المشكلات مثل باقي القطاعات.

الدولة تولي اهتماما كبيرا لملفي التعليم والصحة

وأضاف الإعلامي، أن الموارد محدودة، والإنفاق كبير للغاية، وجميع القطاعات تحتاج إلى رأس مال كبير، موضحًا أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لملفي التعليم والصحة.

العلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدا كبيرا

وتابع أن الرئيس السيسي أطلق 14 مبادرة صحية في جميع التخصصات الطبية؛ للقضاء على الأمراض السارية، موضحًا أن العلاج على نفقة الدولة يشهد تزايدا كبيرا خلال الفترة الحالية.

اقرأ المزيد:

أحمد موسى: الأهلي قدم مباراة تاريخية أفسدها الحكم أمام الوداد المغربي

أحمد موسى عن هتافات جماهير الأهلي: سامع صوتهم من مدينة الإنتاج

أحمد موسى: التحديات لا تزال مستمرة.. والقيادة السياسية حكيمة في التصرف بالأموال

أحمد موسى يناشد المسؤولين بدعم المتضررين من حريق محال كوم أمبو في أسوان

أحمد موسى لجمهور الأهلي: شجعوا بروح رياضية أمام الوداد

أحمد موسى يطالب بإطلاق حملة قومية للإقلاع عن التدخين: 55 مليار جنيه في الهواء
بقلم شريف سليمان