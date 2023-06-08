«التضامن» تعلن برامج تدريبية للعاملين بالحكومة.. بشرط إجادة الإنجليزية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ عدد من البرامج التدريبية لبناء قدرات الكوادر من العاملين بالحكومة المصرية فى مجالات الوزارة، والتى تنفذها الحكومة الصينية، على أن يكون آخر ميعاد للتقديم اليوم الخميس الموافق 8/6/2023.

البرامج التدريبية ومواعيدها

وتتضمن برنامجا تدريبيا بعنوان «التعاون بين بلدان الجنوب في التجارة الإلكترونية عبر الحدود من أجل القضاء على الفقر وعلى الصعيد العالمى مستدامة»، خلال الفترة من 24/7 إلى 4/8/2023.

بالإضافة إلى برنامج تدريبى بعنوان «تجربة الصين فى التنمية الاجتماعية المستدامة والحد من الفقر فى البلدان النامية»، وذلك خلال الفترة من 26/7 إلى 15/8/2023، وبرنامج تدريبى بعنوان ​«حول الضمان الاجتماعى والحد من الفقر فى البلدان النامية» خلال الفترة من 11/7 إلى 20/7/2023.

واستعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، شروط الإلتحاق بالبرامج التدريبية المتاحة، كالتالي:

تفاصيل البرامج التدريبية للعاملين بالحكومة

- ​إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، حيث إنها لغة الدراسة.

- ​لا يزيد سن المرشح عن 50 عاما لدرجة المدير العام و45 للدرجة الأقل.

- اجتياز المقابلة الشخصية بالسفارة الصينية.

- ترشيح 4 مشاركين على الأكثر لكل برنامج ممن تنطبق عليهم الشروط.

​- تتحمل وزارة التجارة الصينية كل مصروفات الإقامة وتذاكر الطيران ذهاباً وعودة والانتقالات الداخلية في الصين.

- استيفاء الاستمارات المرفقة على أن تكون مختومة ومعتمدة من جهة العمل.

- كتابة الاسم مطابق للاسم في جواز السفر وC.V متضمنة صورة شخصية للمرشح.

- صورة واضحة من جواز السفر سارى.

- صورة من التقرير الطبي المرفق بعد ختمه من المستشفى وإرسالهم الى العنوان (الدور السابع - الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات).