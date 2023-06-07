آخر موعد لحجز شقق «التضامن» و«الإسكان الاجتماعى».. باق أيام قليلة

أيام قليلة وينتهي حجز الوحدات السكنية، التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ضمن بروتوكول أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، بنظام التمويل العقاري، وفقا لمبادرة البنك المركزي، بفائدة 3% و8%.

آخر موعد لحجز شقق «التضامن» و«الإسكان الاجتماعى»

ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعى، وكراسة الشروط، ينتهي حجز الوحدات السكنية، وتقديم المستندات المطلوبة، يوم الخميس الموافق 15/ 6/ 2023.

وحددت وزارة التضامن الاجتماعى، عدد من الضوابط لحجز الوحدات السكنية المتاحة، لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، أبرزها التزام المنتفع بالوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة باستلام الوحدة السكنية المخصصة له خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ تسلمه خطاب التسليم من جهة التمويل، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص في أي وقت إجراء أي تعديلات على الوحدة السكنية.

شروط حجز شقق «التضامن» و«الإسكان الاجتماعى»

وأوضحت الوزارة أنّه فـي حال مخالفـة أي مـن الشـروط، يكـون المتقـدم مسؤول جنائي ومدني، ويحـق للجهـة المالكـة للوحـدات «صنـدوق الإسـكان الاجتماعي ودعـم التمويـل العقاري»، إلغـاء التخصيص واسترداد الوحدة، وفسـخ العقـد دون الحاجـة إلى إنذار أو استصدار حكما قضائيا، واتخاذ كافـة الإجراءات المترتبة على فسخ العقد، كما أنه يشترط الالتزام بتحديد رغبة واحدة فقط للمدينـة أوالمركـز المراد الحجـز به باسـتمارة حجـز الوحدة السكنية، وفي حال وجـود أكثر من رغبة بالاسـتمارة يتم رفض الطلب.