إسبانيا تسجل ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة والجفاف خلال 2023

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية اليوم، أن العام الجاري يشهد أشد فصول الربيع حرارة وثاني أكثر فصول الصيف جفافا على الإطلاق في تاريخ البلاد.

ارتفاع قياسي في الحرارة والجفاف 2023

وقال المتحدث باسم وكالة الطقس روبين ديل كامبو، إن ارتفاع الحرارة له تداعيات على صحة الإنسان والنظم البيئية من حيث زيادة احتمالية اندلاع حرائق الغابات، بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة على النظام البيئي والحياة البحرية.

وذكرت شبكة «إيه بي سي»، الأمريكية، أن البيانات الأخيرة أظهرت استمرار درجات الحرارة المرتفعة للغاية التي عانت منها البلاد في عام 2022، والذي كان العام الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا.

إجراءات لمواجهة الجفاف في إسبانيا

وكانت الحكومة الإسبانية أعلنت الشهر الماضي عن إجراءات استجابة للجفاف بقيمة 2.2 مليار يورو، بما في ذلك تمويل إعادة استخدام المياه في المناطق الحضرية ومزيد من المساعدات للمزارعين المتعثرين.