ميزة جديدة من واتساب للمستخدمين.. إرسال صور HD بجودة عالية

يعمل تطبيق «واتساب» في الوقت الحالي على اختبار ميزة جديد قبل طرحها للمستخدمين، ويختبر التطبيق ميزة إرسال الصور داخل التطبيق بجودة عالية HD، وفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق في هواتف «آيفون وأندرويد».

تهدف ميزة واتساب الجديدة، وفقاً لما أورد موقع «العربية نت»، إلى تحسين تجربة مشاركة الصور عبر واتساب بجودة مرتفعة، بدلا من الصور منخفضة الجودة التي يتم بها الإرسال حالياً، وقد بدأت الميزة بالظهور بالفعل لدى بعض مستخدمي النسخة التجريبية من التطبيق.

كيفية اختيار جودة الصورة

وبحسب الصور المنشورة من داخل التطبيق، فإن خيار إرسال الصور بجودة عالية HD سيظهر في واجهة الاستخدام داخل نافذة مشاركة الصور عند اختيار صورة كبيرة الحجم لإرسالها، كتلك التي تُلتقط عبر كاميرا الهاتف.

وسيتيح التطبيق خياران للمستخدمين عند إرسال الصور في المحادثات، إما إرسال الصورة بالجودة القياسية المضغوطة، وهو الخيار الافتراضي، أو اختيار الجودة العالية HD، ليرسل التطبيق الصورة بأبعاد أكبر وجودة أفضل من المعتاد، مع ضغطها بشكل أخف أيضًا دون إرسالها بالأبعاد الأصلية.

المستخدمون يضطرون لاستخدام لتطبيقات أفضل

وبشكل تلقائي يرسل تطبيق واتساب الصور بجودة قياسية مضغوطة في الوقت الحالي، لأن ذلك يضمن إرسالها واستقبالها بشكل سريع، إلا أن الصور تُرسل بجودة أقل وتضيع بعض تفاصيلها، ما يجعل الكثير من المستخدمين يلجأون إلى طرق بديلة، وتطبيقات أفضل في هذه النقطة.

ولفت التطبيق إلى أنه عند اسال صورة بجودة عالية سيتم وضع رمز عليها «HD» ، حتى يعرف مستقبل الصورة أنها مرسلة بجودة أعلى، ويسهل تمييزها داخل المحادثة.

وسيجري اختبار ميزة إرسال الصور بجودة عالية HD في واتساب لبعض الوقت قبل أن تتوفر في تحديث لاحق لكافة المستخدمين.