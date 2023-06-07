السيسي: سعيد بوجودي في أنجولا.. وزيارتي تأخرت 3 سنوات بسبب كورونا

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته كونه أول رئيس مصري يزور دولة أنجولا، مشيرًا إلى أنَّ مثل تلك الزيارة قد تأخرت لما يقارب الـ3 سنوات، وذلك بسبب جائحة كورونا.

السيسي: نفتح مسارا للتعاون في مجالات عديدة

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الأنجولي، أنَّ أنجولا هي بلد أفريقي شقيق، مشيرًا إلى أنَّ القيادة السياسية كان لديها خطة لزيارة الأشقاء الأفارقة: «نحن نفتح مسارًا للتعاون في مجالات عديدة مثل تشجيع العلاقات في عدة مجالات وتبادل الخبرات والتعاون في عدة مجالات مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب».

مصر مستعدة للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين

وتابع: «هناك فرص للاستثمار بين أنجولا ومصر، ونحن لدينا أكثر من 5 آلاف شركة بإمكانها التعامل في مجالات التعاون المشترك كالبنية التحتية والطاقة، إذ أنَّه وبفضل خبرة استمرت 7 سنوات تمّ فيها بناء العاصمة الإدارية الجديدة المهمة للأجيال القادمة، ومصر مستعدة للتعاون مع أنجولا من خلال المستثمرين المصريين الذين بدأوا الاستثمار في السوق الأنجولية، وذلك عبر لجنة مشتركة لبحث الفرص المشتركة من أجل إعداد وتعظيم التبادل التجاري والصداقة المشتركة بين الدولتين».