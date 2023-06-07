السيسي: يجب وقف إطلاق النار في السودان.. ونسعى لتعظيم التبادل التجاري مع أنجولا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تسعى إلى تعظيم التبادل التجاري مع أنجولا، وتعظيم الصداقة المشتركة بالزيارات المتبادلة، فضلا عن دعم التعاون في باقي المجالات.

التعاون المصري الأنجولي

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الإنجولي، أنّ المباحثات تطرّقت إلى التحول الرقمي، وتجربة مصر الحالية في التحول نحو الاقتصاد الحر، وتشجيع التعاون في مجال الاستثمار، فضلا عن مناقشة التعاون الدولي والقاري في مجالات التعاون المشترك بين البلدين، وكذلك في مجال الأمن.

الأزمة السودانية

وأكد الرئيس، أنّه اتفق مع نظيره الأنجولي، على بذل أكبر قدر ممكن لدعم استقرار الصومال والكونغو وليبيا والسودان، كما تطرّقا إلى أهمية وقف إطلاق النار وبدء المفاوضات فورا، لافتا إلى أهمية استعادة الأمن والسلام في القارة الأفريقية، والعمل معا من أجل إنهاء الصراعات.

وتابع السيسي، أنّ الأسابيع الماضية شهدت عبور نحو 200 ألف سوداني للحدود المصرية، موضحا أنّ الصراع أثر على مصر بشكل كبير، كما أثر الصراع في ليبيا عليها.

ووجّه الرئيس السيسي، ونظيرة الإنجولي، رسالة إلى الأشقاء في السودان، أعربا فيها عن أمنياتهما بوقف إطلاق النار حقنا للدماء، وبدء الحوار للوصول إلى حلول تنهي الأزمة.