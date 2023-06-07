الرئيس الأنجولي: نهر النيل ليس حكرا لأي دولة لكن ملك للجميع

قال الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، إنَّه يمكن للشركات المصرية العمل في السوق الأنجولية، متابعًا: «تناقشنا في ملفات الأمن والسلم في القارة الأفريقية بموزمبيق والكونغو وغيرها من البلدان الأفريقية التي تأثرت بسبب الأوضاع في ليبيا والصراع الأخير بالسودان التي تجاور مصر».

وأضاف «لورنسو»، خلال مؤتمر صحفي بينه وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي: «نعمل مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، فمصر والسودان كلاهما جزء من هذه الآليات الدولية، ويجب التنسيق معًا من أجل إيجاد أفضل ما يمكن الوصول إليه لتحقيق السلم والاستقرار في السودان»، نقلته قناة «إكسترا نيوز».

وتابع الرئيس الأنجولي: «تناقشنا في عدة مجالات كالتعاون بين بلدان النيل وأهمية البحث من أجل تحقيق المصلحة المشتركة بين دول المصب والمنبع، ولابد أن يكون نهر النيل مصدر للوحدة وتسوية سوء الفهم، وعلى الجميع الجلوس لطاولة الحوار وإيجاد المصلحة المشترك، فهذا المورد ليس حكرًا لأي دولة بل هو ملك للجميع».

وبالنسية للعلاقات الدولية، أشار رئيس أنجولا إلى: «ناقشنا الحاجة إلى إيجاد تسوية النزاع الروسي الأوكراني، وقد توافقت مصر وأنجولا حول ضرورة إنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن فقد سبب هذا الصراع عدة أزمات إنسانية واستقرار وغيرها، ويمكن أن يؤدي هذا الصراع إلى أبعاد أخطر مما نتخيل وهذه من أكبر الازمات منذ الحرب العالمية الثانية».

وأكمل «لورنسو»: «زيارة الرئيس السيسي لبلدنا مهمة، لذا ندعو الرئيس السيسي لزيارتنا في نوفمبر 2025 حينما سنحتفل بمرور 50 عامًا على استقلال دولة إنجولا»، متابعًا أن الرئيس السيسي دعاه لزيارة مصر في أقرب وقت ممكن، معربًا عن ترحيبه بهذه الدعوة الكريمة، مؤكّدًا إتمام كل الترتيبات الدولية لإتمام هذه الزيارة.