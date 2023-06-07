السيسي: مصر تطالب باتفاق ملزم لحل أزمة سد إثيوبيا استنادا للقانون الدولي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه تحدث مع نظيره الأنجولي بشأن مشروع السد الإثيوبي حول ضرورة وجود اتفاق ملزم للجميع يستند للقانون الدولي، إذ أن الأشقاء في إثيوبيا يعتبرون الماء موردًا هامًا، لكنه بالنسبة لمصر فهو المورد الوحيد، مؤكّدًا أنَّ مصر لا تزال ملتزمة بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام.

السيسي: 90% من مصر صحراء.. والجزء المعمور فقط محيط بنهر النيل

وأضاف السيسي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الأنجولي، أنَّ الكثير من الأشقاء في أنجولا لا يعلمون أنَّ 90% من مصر صحراء، والجزء المعمور منها فقط هو المحيط بنهر النيل، وهو الجزء الخصب الصالح للزراعة، مشددًا على أنَّه «لابد أن نبحث الأزمة الليبية وإيجاد حل للصراعات في روسيا وأوكرانيا في الأسابيع المقبلة».

وتابع رئيس الجمهورية: «أشكركم على الدعوة لزيارة أنجولا بمناسبة مرور 50 عامًا على استقلال أنجولا، ويسعدني استقبال الرئيس السيسي في مصر، ورد حفاوة الضيافة التي أحاطنا بها هنا».